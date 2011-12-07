«Химки» уверенно обыграли «Рубин»

«Химки» одержали домашнюю победу над «Рубином» в игре 14-го тура РПЛ — 2:0. Оба гола химчане забили во втором тайме.

На 48-й минуте Резиуан Мирзов прошил Юрия Дюпина ударом в дальний угол. На 69-й минуте Дюпин неудачно ввёл мяч в игру, отдав пас защитнику в прессинг. Конате перехватил снаряд, ударил по воротам — голкипер спас, однако Денис Глушаков оказался первым на добивании.

Благодаря победе «Химки» набрали 12 очков и оторвались на 5 баллов от зоны прямого вылета в ФНЛ.