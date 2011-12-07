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«Нефтяник» узнал соперника по 1/4 финала Кубка Петрова

Татарстанский клуб сыграет с казахской командой.
Альметьевский «Нефтяник» в 1/4 финала Кубка Петрова скрестит клюшки с карагандинской «Сарыаркой». Начнется серия в Татарстане играми 12 и 13 марта. 16 и 17 марта серия перенесется в Караганду. Другие пары четвертьфинала: «СКА-Нева» - «Сокол», «Торос» - «Зауралье», «Рубин» - «Звезда».
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