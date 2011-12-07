Оливер Абильдгор может дебютировать за сборную Дании

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор впервые вызван в расположение сборной Дании, сообщает Twitter федерации футбола страны. Ранее футболист выступал лишь за команды U-20 и U-20.

Датчанам в ноябре предстоит провести контрольный матч против Швеции (11 ноября), а также игры Лиги Наций с Исландией (15 ноября) и Бельгией (18 ноября). После четырёх туров Дания идёт на втором месте группы А3, набрав семь очков.

Оливер Абильдгор перешёл в «Рубин» в феврале 2020 года из «Ольборга». В июле в Казани решили выкупить контракт футболиста за 2 млн евро.