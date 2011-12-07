Казанский УНИКС в Астане вырвал победу

В составе казанцев вновь не было Ндура, и роль центрового был вынужден выполнять один Клименко. Уже в котором матче ушел в тень Смит, и начали казанцы со счета 2:8. В первой четверти игра у гостей явно не клеилась – 14:19.Лишь к концу второго отрезка игры казанцам удалось наладить игру в защите, и на большой перерыв УНИКС ушел, уже ведя в счете – 43:38. Третью четверть казанцы провалили, набрав всего 14 очков. Совершенно не шло позиционное нападение, а вот хозяева преуспели в трехочковых бросках – 63:57 в пользу «Астаны» перед последней четвертью.УНИКС по-прежнему лихорадило, но волжане сумели взять волю в кулак, и не без доли везения все же вырвали победу – 83:79.