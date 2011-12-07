Первое «Зеленое дерби» нового года осталось за Уфой

10 января состоялось первое «Зеленое дерби» нового года - «Ак Барс» проиграл в Уфе 3:7, вчистую провалив третий период. Ключевым фактором, который привел к поражению, стали удаления - казанцы набрали 22 минуты штрафа против 4 у «Салавата Юлаева».

«Ак Барс» вкатился в новый год позднее соперника: первый матч у Уфы прошел еще 3 января, а перед «Зеленым дерби» «Салават» отдыхал на протяжении четырех дней. Календарь «барсов» оказался хуже - игры 6 и 8 января, причем матч с «Трактором» был эмоционально и физически тяжелым. Казанцы дома «горели» к началу третьего периода 0:2, однако смогли перевернуть ход встречи: дебютную шайбу в формате «5 на 3» исполнил Песонен. А за минуту с копейками до финальной сирены Казань сравняла счет, задействовав шестого полевого. Битва с «Трактором» перешла в овертайм, где полторы минуты пришлось держаться в меньшинстве. В итоге матч дотек до серии буллитов - решающий бросок исполнил Зарипов. Победная серия достигла рекордных 10 матчей, но вымотана команда была знатно.

Тем не менее в Уфе первыми смогли отличиться гости - Да Коста отправил Метсолу в партер и протолкнул шайбу в уголок. Торжествовать пришлось недолго, ибо в первом же удалении, через две минуты после гола, «Салават» наказал шайбой в исполнении Кадейкина, а в середине периода Плэтт с кистей пробил Билялова. «Ак Барс» не стушевался и сравнял счет до первого перерыва - убежав в контратаку, Да Коста протолкнул шайбу на пятак, а Педан подкорректировал ее по адресу - 2:2.

Второй период «барсы» вновь начали в меньшинстве, и спецбригада Уфы отработала шанс сполна - Теэму Хартикайнен был расторопнее других на пятаке. Игра окончательно раскрылась, и Зарипов уже через 7 минут восстановил статус-кво, а под конец периода казанцы получили второй шанс сыграть в большинстве, но артобстрел ворот не принес плодов.

Зато в третьем периоде на «барсов» свалилась эпидемия удалений. Нападающие направо-налево махали клюшками (Доус удалился за удар, Да Коста и Дыняк - за опасную игру), защитники не особо обходительно рубили соперников (Яруллин отправился в бокс за грубую игру).

«Сейчас не скажешь каждому, что он виноват, дисциплина в первую очередь командная. Сегодня так случилось, она дала сбой. Будем разбираться и работать над ошибками. Но лично я не вижу ничего очень страшного в этой игре, такое бывает», - высказал после матча мнение Данис Зарипов.

В результате практически на каждое удаление «Салават» отвечал голом - еще бы, грех не воспользоваться двумя возможностями поиграть 5 на 3. Так покер в этот день в Уфе настрелял Теэму Хартикайнен, умчавшийся в лидеры гонки бомбардиров КХЛ.

«Было очень много удалений. Мы не могли перевернуть игру. И в концовке, которая могла что-то решить, у нас не было шансов», - оценил поражение главный тренер «барсов» Дмитрий Квартальнов.

Казанскому клубу действительно стоит поработать над дисциплиной: «Ак Барс» лидирует в КХЛ по набранному штрафному времени - 608 минут, тогда как у ближайшего преследователя - минского «Динамо» - 554 минуты. Более того, казанцы чаще других зарабатывают малые штрафы - их уже 214, хотя в спину дышат московское «Динамо» (211) и «Витязь» (210). Итого «Ак Барс» в среднем проводит 13 минут 49 секунд за игру в меньшинстве, что излишне для одного из лидеров лиги.

Радует одно: на 195 шансов поиграть в большинстве для соперника пришлось лишь 30 пропущенных шайб, в том числе 5 (!) в матче с «Салаватом». Коэффициент надежности «барсов» в меньшинстве на уровне 84,6% - это пятый показатель в КХЛ. Лидерами по штрафному времени в «Ак Барсе» являются Андрей Педан (59 минут) и Патрис Кормье (76 минут), но последний умудрился в декабре заработать два 20-минутных удаления.

Тем не менее из поражения стоит извлечь не только уроки повышения дисциплины, но и позитивную тенденцию - «Ак Барс» на данном этапе не почувствовал ухода Азеведо. Сумасшедшую форму набрал Стефан Да Коста, который не уходит со льда без очков результативности в 11 последних матчах! Он ожидаемо лучший бомбардир команды - у него 46 (21+25) очков.

Сегодня «Ак Барс» завершит двухматчевую выездную серию игрой в Нур-Султане с «Барысом».