Кто взял золото Казанского марафона?

Каждый лыжник перед стартом получал стартовый набор, в состав которого входил специальный чип, который позволяет точно отслеживать хронометраж спортсмена.Лыжный марафон проходил в атмосфере общей радости от побед наших спортсменов: Христина Мацокина взяла золотую медаль на Универсиаде в Красноярске, а Андрей Ларьков буквально за день до соревнований завоевал бронзу в гонке на 50 км свободным стилем на 14-м этапе Кубка мира.Почетными гостями лыжного марафона, как и в предыдущие годы, стали четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и двукратный обладатель Кубка мира Александр Завьялов. В этом году мужское общество дополнила уроженка Бугульмы, обладательница двух золотых и серебряной медалей ОИ-1998 в Нагано Ольга Данилова. Она поделилась своими впечатлениями от турнира.- Радует, что такие соревнования, как сегодняшний марафон, объединяют не только профессионалов, но и любителей этого вида спорта. Здесь передаются традиции. Благодаря таким соревнованиям у нас будут новые победы и достижения, - сказала именитая лыжница.А вот Николай Зимятов вспомнил, что два года назад в Юдино погода была не столь комфортной. Тогда в день марафона столбик термометра упал ниже отметки 20 градусов мороза.- Сегодня прекрасная весенняя погода. Повезло всем: и спортсменам, и болельщикам. В такую погоду даже бежать приятно, - отметил он.В 10.00 чемпионы прошлых лет дали старт забегам на 25 и 50 км. Но кто в этом году приехал побороться за призы Казанского лыжного марафона? Было немало известных спортсменов. Например, на дистанцию 50 км вышел олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте Никита Крюков.Посетила мероприятие и председатель комитета физической культуры и спорта Казани Светлана Вострикова, которая рассказала о планах по развитию лыжного кластера в Юдино.- Мы только что вернулись с Универсиады в Красноярске, поражает инфраструктура, - заявила Светлана Вострикова. - Но наша трасса проходит по шикарному парку и лесу. Сейчас задача - довести эту трассу до ума, здесь можно будет принимать 2 - 3 тысячи человек. Скоро подрядчик выходит на реконструкцию здания физкультурно-оздоровительного комплекса, где внутри будут раздевалки, спортивные залы. На территории создадим лыжероллерную трассу для детей. В этом году покупаем ратрак. А наша мечта - соединить трассу в Юдино с Лебяжьим, сделать мост. Это нужно потому, что на Лебяжьем такие перепады высот, которые позволяют проводить соревнования международного уровня.Весеннее солнце и теплая погода осложнили жизнь участникам гонки. Если стартовали они по хорошему снегу, то уже ко второму кругу его текстура стала меняться - он становился более вязким и водянистым. Как отмечали лыжники после финиша, «лыжи стали катить хуже».О проблеме с трассой рассказал и представитель Московской области Александр Смуров.- Очень тяжело, скольжение практически отсутствует. Думал, что попаду в призы, но не получилось. Погода немного не лыжная, - подчеркнул участник.Среди женщин на дистанции 25 км победила наша Арина Шакирзянова.- Очень классно было бежать, бежала первый раз Казанский марафон. Трасса подготовлена хорошо, погода тоже была солнечная. Хотелось бы поблагодарить организаторов. Дальше я планирую участвовать в юниорском первенстве в Сыктывкаре, - поделилась чемпионка.На «королевской» дистанции 50 км не было равных Раулю Шакирзянову из Перми. Его время на финишной отсечке составило 1:59:18. 17 секунд ему проиграл Кирилл Вичужанин. С отставанием на 20 секунд от лидера третьим финишировал Артем Николаев. У женщин первой стала представительница Татарстана Мария Давыденкова (2:14:12,11), десятые доли секунды ей проиграла Жанна Муравьева.