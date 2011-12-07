Главный тренер УНИКСа считает, что сезон в Евролиге и Еврокубке доиграть не удастся

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис высказался о вероятности завершения текущего баскетбольного евросезона. Специалист полагает, что малореалистично.

«Мы уважаем любое решение Евролиги, и я бы очень хотел, чтобы командам удалось завершить сезон, но, как мне кажется, это малореалистично», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

Тренер отметил, что сейчас будет сложно обеспечить безопасность игроков. По его мнению, было бы правильнее сконцентрировать внимание на следующем сезоне, нежели сейчас рисковать здоровьем спортсменов.