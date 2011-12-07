Экс-игрок «Рубина» Дмитрий Белозеров: Потеря Деспотовича не сыграет решающей роли в матче с «Ракувом»

В преддверии домашнего матча «Рубина» с «Ракувом» бывший полузащитник двукратного чемпиона России Дмитрий Белозеров поделился с корреспондентом «Казанских ведомостей» ожиданиями от первой за долгое время еврокубковой игры в столице Татарстана.

— Безусловно, игра будет сложная. У «Рубина» сейчас плотный график, команда играет через два дня на третий. И все же тут на первый план выходит прежде всего мотивационный момент, то, как Слуцкий настроит команду. В прошлой игре с «Ахматом» эмоции били через край — с такими же эмоциями следует выходить на поле и сегодня.

Любопытно, как будет играть сам «Ракув». Во внутреннем чемпионате поляки демонстрируют более атакующий футбол, а в Лиге Конференций не забили ни одного гола за три игры. Поэтому, мне кажется, что в этом матче все решит один гол. Если он случится, то игра раскроется и дальше пойдет по сценарию той команды, которой удастся его забить. Но прежде всего тут есть и некий психологический момент — насколько хорошо «Рубину» удалось восстановиться после игры с грозненцами.

Если говорить о потерях «Рубина», то мне не кажется, что отсутствие Деспотовича сыграет определяющую роль в данном матче. У «Рубина» достаточно квалифицированных игроков, заточенных на атаку, которые потенциально готовы решить исход любой встречи. Тем более у любого, кто выйдет на замену Деспоту, есть хорошая мотивация доказать свою полезность и помочь команде пройти в следующий раунд Лиги Конференций.

Подытоживая, как говорил ранее сам Слуцкий, любая игра кардинально меняется после забитого гола. Думаю, что так будет и тут. Одно точное попадание изменит характер всего матча и противостояния в целом. Так что все будет зависеть от того, кто откроет счет.

Напомним, что матч «Рубина» с «Ракувом» состоится сегодня в 19:00 на «Ак Барс Арене». Первая встреча двух команд завершилась нулевой ничьей.

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