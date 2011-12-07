«Барс» обыграл «Ростов», обеспечив себе место в плей-офф Кубка Петрова

В субботу в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ «Барс» на своём льду обыграл «Ростов» — 4:3. Победа гарантировала «Барсу» место в плей-офф Кубка Петрова.

В первом периоде команды обменялись голами, а во втором казанцы забросили две безответных шайбы. В заключительном отрезке матча Никита Дыняк забил четвёртый гол, но «Ростов» сумел отквитать две шайбы.

После 48 матчей «Барс» идёт на девятом месте, набрав 58 очков. Команде осталось провести два домашних матча: против «Бурана» и «Тамбова».