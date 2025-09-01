Казанский медуниверситет получил орден «За заслуги перед Татарстаном»

news_top_970_100
Город
1 сентября 2025  16:29

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил Казанскому государственному медицинскому университету государственную награду — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан». Церемония состоялась 1 сентября в актовом зале вуза при участии преподавателей, студентов и ветеранов.

В своем выступлении Минниханов отметил историческую роль университета, основанного более 200 лет назад: «КГМУ стал кузницей кадров для всей страны, подготовившей выдающихся врачей и ученых. В годы войны его выпускники спасали жизни бойцов, а сегодня продолжают служить медицине в самых сложных условиях».

Ректор университета Алексей Созинов подчеркнул, что награда является признанием вклада 60 тысяч выпускников вуза в развитие здравоохранения. КГМУ остается флагманом медицинского образования, где обучаются 7 тысяч студентов из 50 стран.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани инвестирует 10 миллионов рублей в благоустройство улицы Батурина
6+ Ак Барс Банк знакомит первоклассников с достопримечательностями Татарстана
В Казани сохранилась стоимость школьного питания на уровне прошлого года
Казанский медуниверситет получил орден «За заслуги перед Татарстаном»
Стали известны имена победителей литературной премии «Глаголица»
В РТ в день выборов Раиса разыграют два пикапа и 11 Iphone 16
В РТ выросла кредиторская задолженность бизнеса
Татарстан направит 3,65 млрд рублей на расширение индустриального парка «Алабуга»