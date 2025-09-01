В Казани сохранилась стоимость школьного питания на уровне прошлого года

1 сентября 2025  17:16

В новом учебном году цены на питание в казанских школах остались неизменными, несмотря на общую инфляционную тенденцию. Как сообщила генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина, родители могут выбирать из нескольких вариантов: завтрак или полдник за 43 рубля, комплексный обед за 63 рубля (два варианта) и меню свободного выбора за 89 рублей.

Департамент ежедневно обеспечивает питанием 310 тысяч человек, включая школьников Казани и десяти районов Татарстана, 71 тысячу воспитанников детских садов и 5 тысяч пациентов городских больниц. Особое внимание уделяется федеральной программе бесплатного питания для учащихся начальных классов.

Мухамедшина подчеркнула, что родители имеют право лично посещать школьные столовые для контроля качества питания. Актуальное меню опубликовано на официальном сайте департамента, где можно ознакомиться с составом каждого варианта питания.

