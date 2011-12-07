На классе: Бельгия разгромила Россию на ЕВРО-2020, играя без лидеров

На предматчевой пресс-конференции наставник россиян отмечал, что важным аспектом успеха сборной на Евро будет выход на максимум собственных возможностей. Посетовал на травму Федора Кудряшова и болезнь Андрея Мостового. Капитан сборной Артем Дзюба сказал, что потеря Кевина де Брюйне — большая неприятность для гостей, однако Бельгия остается Бельгией и они все еще фавориты группы. Командную игру Дзюба поставил на первый план. Главное — набрать важные очки и пройти в финальную стадию Евро, а собственные голы для капитана — просто приятное дополнение.

Первые 10 минут встречи Россия провела неплохо, в какой-то степени даже уверенно: соорудили несколько атак на ворота соперника и даже заработали угловой. Правда заставить понервничать голкипера бельгийцев Тибо Куртуа так и не удалось. Чуть позже переживать пришлось уже Антону Шунину — нелепая ошибка защитника сборной и грозненского «Ахмата» Андрея Семенова привела к первому голу в его ворота. Мощный нападающий Ромелу Лукаку мастерски разобрался в ситуации и открыл счет встречи.

Все могло измениться уже через четыре минуты. Александр Головин исполнил прекрасный навес от углового флажка, на который на втором этаже откликнулся Марио Фернандес. Забегая вперед, хочется сказать, что именно к этому дуэту игрков можно предъявить наименьшее количество претензий по итогам встречи, оба отыграли от свистка до свистка и на привычном высоком уровне. Увы, удар был плотным, но прямо по центру ворот, голкипер гостей без труда забрал мяч в руки.

На исходе 30 минут Далер Кузяев получил травму, которая не позволила ему продолжить игру. А затем подоспела и новая ошибка. Вратарь россиян Антон Шунин не смог разобраться с несильной подачей с левого фланга, выбил мяч перед собой — команда уровня Бельгии не упускает таких возможностей. Менье удвоил преимущество и устанавил окончательный счет первого тайма — 2:0.

После перерыва Черчесов предпринял попытку освежить состав, выпустив на поле армейца Игоря Дивеева, а позже и Мухина с Миранчуком. Бельгийцы же играли явно в свое удовольствие и не были мотивированы забивать, как можно больше. Они отдали инициативу нашей сборной и по статистике нанесли за второй тайм в три раза меньше ударов, чем в тайме первом. Однако, в том числе и в этом проявляется класс национальной сборной Бельгии — один удар в створ за всю вторую половину встречи привел к еще одному голу на исходе поединка. Неутомимый Лукаку безукоризненно принял пас на ход от партнера и в касание отправил третий мяч в ворота Шунина.

Пытаясь вновь проанализировать поединок и найти положительные стороны в этом поражении, приходишь к неутешительному выводу. Россия за всю встречу не создала ни одного по-настоящему опасного момента. Бельгийцы же, довольно быстро решив свою задачу на матч (будем честны, очень мало кто верил после 30-й минуты встречи, что россиянам удастся свести поединок хотя бы вничью и заработать какие-то очки), разумно сохраняли силы на последующую турнирную дистанцию, и в целом создалось ощущение, что дружина Роберто Мартинеса могла при желании прибавить, причем в несколько раз, что сложно сказать о наших парнях. В этой встрече Бельгия была значительно сильнее России, и одержала победу, что называется, на классе.

Национальной сборной и ее главному тренеру придется решить непростую задачу выхода из группы в оставшихся двух матчах — крупное поражение уже существенно осложнило жизнь и подпортило статистику забитых и пропущенных мячей, которая может повлиять на расклады сил, в случае, если подопечные Черчесова займут третье место в группе. Крепкая команда Дании точно не сдастся без боя. Да и Финляндия, как показал результат сегодняшней очной встречи, не выглядит мальчиками для битья (финны одолели датчан 1:0 и заработали 3 очка, возглавив турнирную таблицу группы B вместе со сборной Бельгии). Для этого необходимо стать значительно более агрессивными в атаке, предложить более четкое исполнение стандартных положений, ну и, конечно же, обойтись без детских ошибок в обороне.