«Зауралье» сломило сопротивление «Нефтяника»

«Нефтяник» в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ проиграл у себя дома «Зауралью» — 1:2.

Первый период прошёл при подавляющем преимуществе клуба из Альметьевска: команда забросила быструю шайбу и обостряла игру у ворот соперника, однако на 17-й минуте гости сравняли счёт. Во втором и третьем периоде альметьевцы не смогли реализовать четыре большинства, что в конечном итоге привело к пропущенной шайбе в середине заключительного отрезка матча.

Несмотря на поражение, «Нефтяник» за две игры до конца регулярного чемпионата идёт на втором месте в турнирной таблице.