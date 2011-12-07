Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Зауралье» сломило сопротивление «Нефтяника»

Клуб из Альметьевска не реализовал четыре попытки игры в неравных составах.

«Нефтяник» в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ проиграл у себя дома «Зауралью» — 1:2.

Первый период прошёл при подавляющем преимуществе клуба из Альметьевска: команда забросила быструю шайбу и обостряла игру у ворот соперника, однако на 17-й минуте гости сравняли счёт. Во втором и третьем периоде альметьевцы не смогли реализовать четыре большинства, что в конечном итоге привело к пропущенной шайбе в середине заключительного отрезка матча.

Несмотря на поражение, «Нефтяник» за две игры до конца регулярного чемпионата идёт на втором месте в турнирной таблице.

КВ
Лента новостей