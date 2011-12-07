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Дмитрий Тарасов о сокращении зарплат в «Рубине»: Это нормальная ситуация

Игрок часть доходов вынужден тратить на алименты.

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, который продолжает восстанавливаться после травмы, оценил ситуацию с сокращением зарплат в клубе. Напомним, что после паузы в РПЛ «Рубин» урезал доходы игрокам, тренерскому штабу и персоналу на 50%.

«Это нормальная ситуация. Надо понимать, что сейчас клубу и спонсорам тяжело», — заявил Тарасов в эфире YouTube-канала Super.

Футболист добавил, что часть своих доходов вынужден тратить на алименты: сумма достигает 375 тысяч рублей.

Полузащитник получил перелом ноги на учебно-тренировочном сборе, спустя три дня после подписания контракта. Футболиста прооперировали в Италии.

КВ
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