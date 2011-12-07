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Хоккеист «Амура» находится в больнице с двусторонней пневмонией

Всего в КХЛ выявлено шесть хоккеистов с положительными тестами на COVID-19.

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью официальному сайту лиги рассказал о ситуации с заражениями COVID-19. По его словам, положительные тесты сдали шесть хоккеистов.

Так, игрок «Амура» находится в больнице с двусторонней пневмонией. При этом у него, и у двух контактировавших с ним хоккеистов, тесты оказались отрицательными.

«Заболевание выявлено у двух игроков «Северстали», также положительный тест сдал один игрок «Спартака» и три — «Торпедо», — заявил Алексей Морозов.

Также он добавил, что несмотря на вторую волну COVID-19 в Казахстане, местный «Барыс» не планирует сниматься с соревнований, проходящих под эгидой КХЛ.

КВ
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