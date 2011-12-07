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Волейболистки казанского «Динамо» на своей площадке разгрломили «Заречье»

Казанские динамовки постепенно приближаются к двум лидерам чемпионата.
Домашний матч против «Ззаречья» из Одинцово стал тому подтверждением. В первом сете хозяйки допускали много ошибок, но гости — еще больше. До счета 14:14 шла упорная борьба, но за счет мастерства наши девчата сумели оторваться в счете (19:14), и довели партию до победы — 25:23 и 1-0. Во втором сете хозяйки со старта ушли в отрыв — 5:1, а затем и 10:1. Это было уже серьезно. Имея столь ощутимый перевес, хозяйки заиграли раскованно — 17:7. Так что и вторая партия осталась за хозяйками, даже более уверенно — 25:13 и 2-0. И третий сет начался с рывка динамовок — 6:0. Затем было еще 14:9, и волжанки довели матч до закономерной победы — 25:19 и 3-0. И «Динамо» вышло на промежуточное второе место. А уже 15 февраля «Уралочка» и «Локомотив» сыграют между собой, и кто-то точно очки потеряет. Та что перспективы у Казани радужные.
КВ
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