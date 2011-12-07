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Кубок Гагарина: прошли первые матчи полуфиналов «Востока»

Кубок Гагарина: прошли первые матчи полуфиналов «Востока»
Первые матчи в полуфиналах «Востока оказались если не сенсационными, то удивительными. И «Автомобилист», и «Барыс» - главные фавориты - в первых домашних матчах уступили. «Барыс» ничего не смог противопоставить «Авангарду», хотя рубился отчаянно – 1:3. Вновь прекрасно отстоял голкипер омичей Бобков. А «Автомобилист» дома всухую уступил «Салавату Юлаеву» - 0:1.
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