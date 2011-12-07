В УНИКСе допускают сокращение бюджета в новом сезоне

В казанском УНИКСе допускают сокращение бюджета в новом сезоне. Об этом в интервью ТАСС заявил президент клуба Евгений Богачев.

«На данный момент много вопросов, в частности по спонсорам. Время непростое, да еще и коронавирус не угасает, но мы ведем работу. В новом сезоне всем будет тяжело, и мы не исключение, бюджет клуба может быть сокращен на 10-15%», — заявил Богачев.

Ясность по бюджету УНИКСа наступит в июле. В минувшем сезоне казанский клуб входил в пятерку клубов Единой лиги ВТБ по размеру бюджета — он превышал 1 млрд рублей.