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В УНИКСе допускают сокращение бюджета в новом сезоне

Ясность по данной ситуации наступит в июле.

В казанском УНИКСе допускают сокращение бюджета в новом сезоне. Об этом в интервью ТАСС заявил президент клуба Евгений Богачев.

«На данный момент много вопросов, в частности по спонсорам. Время непростое, да еще и коронавирус не угасает, но мы ведем работу. В новом сезоне всем будет тяжело, и мы не исключение, бюджет клуба может быть сокращен на 10-15%», — заявил Богачев.

Ясность по бюджету УНИКСа наступит в июле. В минувшем сезоне казанский клуб входил в пятерку клубов Единой лиги ВТБ по размеру бюджета — он превышал 1 млрд рублей.

КВ
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