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УНИКС провёл закрытие сезона

Мероприятие состоялось с участием болельщиков.

В понедельник казанский УНИКС провёл церемонию закрытия сезона. Мероприятие состоялось в «Баскет-холле» с участием болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

УНИКС по итогам сезона завоевал три комплекта серебряных медалей: Кубка Европы, чемпионата России и Единой лиги ВТБ. Президент клуба Евгений Богачёв в своём выступлении также отметил, несмотря на пандемию казанцы завершили сезон с хорошей прибылью: «Как экономисту мне приятно знать, что это был самый доходный сезон по наполняемости. Это очень важно».

В ходе мероприятия игроки и тренерский штаб ответили на вопросы болельщиков, после чего состоялись конкурсы трёхочковых бросков и игры один на один.

КВ
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