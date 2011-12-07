«Рубин» с трудом одолел проблемный «Тамбов»

Голодные бездомные «волки»

Сюжет с выступлением «Тамбова» в РПЛ ярко характеризует положение в российском футболе клубов, которые имеют зависимость от бюджетного финансирования. В сезоне-2018/19 команда из города, что в центральной части Окско-Донской равнины, стала победителем турнира ФНЛ и вышла в элиту. Но вот незадача — домашний стадион «Тамбова» не соответствовал требованиям РПЛ ни по вместимости, ни по инфраструктуре. Арена вошла в фазу реконструкции, а для команды лига сделала исключение, дав возможность войти в сезон на стадионах ЧМ-2018. Так «Тамбов» прописался в Саранске.

Шло время, домой клуб не возвращался. Более того, весной 2020-го перебрался в соседний Нижний Новгород, а потом случился «коронакризис», и с работами по реконструкции стадиона как-то не задалось. Бюджет области переформатировали с приоритетным направлением борьбы с COVID-19, и в нем, как оказалось, не нашлось средств в том числе на полноценную поддержку футбольного клуба. В чемпионат-2020/21 тамбовчане вошли на саранском поле и с необходимостью оптимизировать расходы.

Этого не произошло, и к зиме выяснилось, что только по зарплатам и премиальным долги приблизились к 140 млн рублей. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин, которого клуб пламенно поздравлял осенью с переизбранием на новый срок, на связь не выходит, а коммерческие контракты в текущей экономической ситуации заключить едва ли удастся. Терпение закончилось даже у голодных футболистов — перед матчем 17-го тура со «Спартаком» половина игроков основы объявили бойкот и отказались выходить на поле. Дело завершилось разгромом — 1:5, но денег они так и не увидели.

Газон мордовской проморозки

Коль требования футболистов по погашению долгов не были выполнены, то они предпочли продолжить придерживаться своей тактики и в игре против «Рубина». Казанцам такой поворот событий был, безусловно, на руку — букмекеры и вовсе видели в команде безоговорочных фаворитов встречи.

Напомним, что клуб в декабре перебрался в Сочи, где стабильные +15. Однако, прилетев в Саранск, игроки однозначно испытали температурный шок — температура в день матча не поднималась выше -8, а ночью накануне проморозило до -20. В таких экстремальных погодных условиях поплохело даже газону стадиона «Мордовия Арена», его перед стартовым свистком покритиковал даже Слуцкий. По фотографиям и телекартинке спорить с тренером сложно — поле действительно было кочкообразным и не располагало к качественному футболу.

Впрочем, поговорим и о приятном: в основу на игру с «Тамбовом» вернулись Деспотович и Дюпин. Номинальные хозяева же вовсе едва наскребли шесть запасных для заявки. Казалось бы, все располагало к уверенной победе Казани, но матч выдался упорным.

«Рубин» смог без проблем взять контроль над мячом, а на 34-й секунде создать опасный момент — Кварацхелия протаранил центр обороны «Тамбова» и пробил неточно. Еще через 10 минут Деспотович решил проверить надежность Рыжикова ударом через себя в падении. Как по таймингу следующая десятиминутка обернулась еще одной атакой гостей и голом: Илья Самошников откликнулся на заброс Йевтича, обработал мяч и пробил мимо Рыжикова. На повторе есть огромное подозрение, что защитник «Рубина» в момент приема навеса был в некотором офсайде, однако дать компетентную оценку судьи не могли — система определения положения «вне игры» в Саранске попросту не работала.

Самошников забил дебютный мяч за казанский клуб — он пришел зимой из московского «Торпедо» за 50 тысяч евро и за этот сезон провел на поле более половины матчей. Прогресс молодого флангового защитника, да еще россиянина, дает возможность оценивать эту сделку как весьма удачную и перспективную, хоть пока физически игрока и не всегда хватает на 90 минут.

Артобстрел от Макарова и несостоявшийся пенальти

В начале второго тайма «Рубин» попытался организовать навал на ворота и удвоить преимущество, но вскрыть глубоко эшелонированную оборону хозяев не удалось. Так, на 53-й минуте Хвича метил в дальний угол, но рикошет — и снаряд отлетел к Деспоту, который вновь попытал счастье ударом через себя — вновь защитник принимает выстрел на себя.

На своей волне провел игру Денис Макаров. Полузащитник, как и в игре с «Локомотивом», пристреливался с дальней дистанции, в том числе в ситуациях, когда выгоднее было отдавать мяч партнеру. Кажется, на игрока давит его серия без голов, которая после «Тамбова» продлилась до 13 матчей во всех турнирах. Макаров нанес за матч четыре удара, но в створ прилетел лишь один. Более того, полузащитник стал худшим в «Рубине» по проценту выигранных единоборств — 35%, да и в передачах допустил 27% брака. По позиции у Слуцкого не такой большой выбор — Макаров, Бакаев да Зуев, и закрывает ее тренер только посредством перманентной ротации.

Драматичная развязка в матче могла случиться на 66-й минуте, когда Йевтич бедром подтолкнул игрока «Тамбова» в штрафной. Арбитр сначала указал на точку, но потом пошел смотреть повтор на мониторе VAR и справедливо отменил это решение — уж слишком картинно шел на этот стык Кабахидзе.

«Рубин» добыл дежурные три очка и припарковался на 9-м месте в турнирной таблице, «Тамбов» остался предпоследним. 17 декабря казанцы закрывают календарный год игрой в Грозном с «Ахматом», но с кадровыми потерями. В 18-м туре перебрали с желтыми карточками Кварацхелия и Деспотович. В обоих случаях «горчичники» были совершенно необязательными — Хвича срубил оппонента в центре поля, а Деспот перед угловым посоревновался в штрафной гостей с гражданином Армении Арояном в знании русского мата. Арбитр лингвистические познания обоих не оценил и выписал по карточке со словами в адрес серба: «Он не капитан, чтобы так разговаривать». Досрочный отпуск основного нападающего — это ваш шанс, господин Игнатьев.