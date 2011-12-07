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Артем Дзюба предпочел Слуцкого Семаку

О теплых отношениях Леонида Викторовича с Артемом знают многие любители российского футбола.

На заседании исполкома РФС подвели итоги сезона РПЛ 2020/21 и утвердили не только лучших игроков прошедшего чемпионата, но и главного тренера. В последней номинации победил наставник «Зенита» Сергей Семак.

Тем любопытнее выглядит выбор основного форварда и капитана петербуржцев Артема Дзюбы, который отдал пальму первенства в пользу главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, поставив Семака в «своем топе» лишь на второе место. Замыкает тройку лучших (по мнению Дзюбы) сербский специалист Марко Николич, который тренирует столичный «Локомотив», сообщает Sport24.

Напомним, что по итогам заседания в список 33 лучших игроков прошедшего чемпионата вошли сразу пять футболистов команды из столицы Татарстана. Ими стали: вратарь Юрий Дюпин, защитник Илья Самошников, полузащитники Денис Макаров и Хвича Кварацхелия, а также сербский нападающий Джордже Деспотович.

КВ
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