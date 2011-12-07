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Стала известна дата кубкового матча «Рубина»

В 1/4 финала казанский клуб сыграет с «Локомотивом».
«Локомотив» и «Рубин» проведут матч 1/4 финала Кубка России 5 декабря. Об этом сообщает «Твиттер» казанского клуба. Отметим, что с этой стадии турнира команды проводят по два матча. Ответная игра в Казани состоится в феврале будущего года.
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