Стала известна дата кубкового матча «Рубина»

«Локомотив» и «Рубин» проведут матч 1/4 финала Кубка России 5 декабря. Об этом сообщает «Твиттер» казанского клуба. Отметим, что с этой стадии турнира команды проводят по два матча. Ответная игра в Казани состоится в феврале будущего года.