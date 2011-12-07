УНИКС проиграл «Ховентуду» в заключительном матче Еврокубка

УНИКС завершил календарный год в Еврокубке выездным поражением от «Ховентуда». Казанцы уступили лидеру группы А со счётом 77:84.

Отметим, что из указанной группы в ТОП-16 Еврокубка, помимо УНИКСа и «Ховентуда», вышли французский «Бург» и сербский «Партизан». В заключительном туре «Партизан» встретится с «Венецией», а «Бург» с «Ховентудом».

Добавим, что также стали известны участники ТОП-16 из группы D: «Гран Канария», «Цедевита», «Тренто» и «Нантер».