В чемпионате Венгрии за три тура до конца турнира стал известен чемпион. Трофей второй раз подряд и 31-й раз в своей истории, выиграл «Ференцварош» из Будапешта. Главным тренером клуба является бывший игрок «Рубина» Сергей Ребров.

В 30-м туре чемпионата «зеленые орлы» гостили у «Гонведа» и выиграли со счетом 2:0. Победа позволила оторваться «Ференцварошу» от МОЛ Фехервар (бывший «Видеотон»), который идет на второй строчке, на 14 очков. «Фехервар» еще не провел свою встречу в 30-м туре, но даже при победе над «Дебреценом» не догонит «Ференцварош».

Победа в чемпионате Венгрии стала второй в карьере Сергея Реброва. Под его руководством «Ференцварош» в текущем сезоне пробился в групповой этап Лиги Европы, впервые с сезона 2004/05, и финишировал третьим в группе, обогнав ЦСКА.