FIBA Europe досрочно завершила клубные соревнования под своей эгидой. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Турниры были остановлены 12 марта на фоне пандемии COVID-19, а рестарт соревнований намечался на осень. Теперь же принято решение досрочно завершить мужской и женский Кубки Европы FIBA и женскую Евролигу, а победителей определять не станут.

Напомним, что Россию в Кубке Европы FIBA представлял «Енисей». Также в турнире принимали участие такие команды, как: латвийский «Вентспилс», украинские «Киев Баскет» и «Днепр», «Цмоки-Минск» из Беларуси. Остановить Кубок Европы пришлось на стадии полуфиналов, где сошлись датский «Баккен Беарз» и турецкий «Бахчешехир», а в другой сетке немецкий «Байройт» и «Пинар Каршияка» из Турции.

В женской Евролиге Россию представлял действующий чемпион УГМК (Екатеринбург), оренбургская «Надежда» и курское «Динамо», в женском Кубке Европы — МБА (Москва), «Спарта энд К» (Видное) и «Енисей».