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FIBA Europe досрочно завершила клубные соревнования под своей эгидой

Победителей турниров определять не станут.

FIBA Europe досрочно завершила клубные соревнования под своей эгидой. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Турниры были остановлены 12 марта на фоне пандемии COVID-19, а рестарт соревнований намечался на осень. Теперь же принято решение досрочно завершить мужской и женский Кубки Европы FIBA и женскую Евролигу, а победителей определять не станут.

Напомним, что Россию в Кубке Европы FIBA представлял «Енисей». Также в турнире принимали участие такие команды, как: латвийский «Вентспилс», украинские «Киев Баскет» и «Днепр», «Цмоки-Минск» из Беларуси. Остановить Кубок Европы пришлось на стадии полуфиналов, где сошлись датский «Баккен Беарз» и турецкий «Бахчешехир», а в другой сетке немецкий «Байройт» и «Пинар Каршияка» из Турции.

В женской Евролиге Россию представлял действующий чемпион УГМК (Екатеринбург), оренбургская «Надежда» и курское «Динамо», в женском Кубке Европы — МБА (Москва), «Спарта энд К» (Видное) и «Енисей».

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