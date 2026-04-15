«Ак Барс» дома обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

15 апреля 2026  22:57

Фото: ak-bars.ru

Казанский хоккейный клуб завершил четвертьфинальную серию победой в четвертом матче со счетом 3:2. Итоговый счет серии – 4:0 в пользу «Ак Барса». В полуфинале команда Анвара Гатиятулина встретится с победителем пары «Металлург» – «Торпедо» (счет в серии 3 – 1 в пользу магнитогорцев).

В решающем матче у казанцев отличились Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов, который также отдал две голевые передачи. У минчан забили Вадим Шипачев и Даниил Липский.

Второй период запомнился двумя отмененными голами Виталия Пинчука: первый не засчитали из-за удара ногой, второй - из-за офсайда. Матч также сопровождался массовыми драками в начале встречи.

«Ак Барс» впервые с 2023 года пробился в полуфинал Кубка Гагарина, до этого выиграв серию первого раунда у «Трактора» (4-1). Полуфинальная серия начнется 25 апреля. Если соперником станет «Металлург», казанцы начнут в гостях, если «Торпедо» — дома.

«Ак Барс» дома обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
«Ак Барс» дома обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
