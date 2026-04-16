В Кайбицком районе в ДТП погибли четыре человека

16 апреля 2026  09:22

Утром 16 апреля на трассе в Кайбицком районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную скорость и дистанцию, после чего столкнулся с грузовиком «Валдай» под управлением 42-летнего мужчины.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

В результате аварии водитель легковушки и три его пассажира скончались на месте. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Причиной столкновения, по предварительной версии, стало несоблюдение безопасного скоростного режима. Ведется проверка. Всего в аварии погибли четыре человека — водитель и трое пассажиров автомобиля Hyundai. Водитель грузовика не пострадал. Движение на участке временно ограничено. Правоохранители призывают водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим.

