В Татарстане 16 апреля ожидается до +15 градусов и солнечно

news_top_970_100
Республика
16 апреля 2026  07:45

По данным Гидрометцентра РТ, в четверг в республике прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 6–11 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит от +2 до -3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +10…+15 градусов. Теплая и сухая погода сохранится на протяжении всего дня. Специалисты рекомендуют использовать светоотражающие элементы в темное время суток. УФ-индекс ожидается умеренным. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха составит около 40–50%.

news_right_column_240_400
Новости
