Депутат предложил перевести время в Татарстане на два часа вперед и вынести вопрос на референдум

На 20-м заседании парламента республики депутат Альберт Ягудин выступил с инициативой изменить часовой пояс региона. Он считает, что Татарстан, живущий по московскому времени, испытывает неудобства в транспортной и экономической связи с соседними субъектами. По его словам, рассвет летом в Казани наступает около 3 часов ночи, а закат - в 20:22, что приводит к нерациональному использованию светового дня.

Сдвиг стрелок на два часа вперед, по оценкам депутата, позволит экономить до 140 млн кВт·ч электроэнергии в год, что в денежном выражении может составить сотни миллионов рублей, а при отдельных сценариях - до миллиарда. Он также указал на положительный эффект для здоровья населения: уменьшится стресс из-за несоответствия биологических ритмов социальному графику.

Ягудин напомнил, что соседние регионы - Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Самарская и Ульяновская области - уже живут по другому времени. Два года назад аналогичное предложение не поддержали из-за тесных экономических связей с Москвой. Депутат призвал вернуться к вопросу и провести референдум, чтобы учесть мнение жителей.