В Казани пройдет юбилейный форум молодых дипломатов стран ОИС

С 12 по 16 мая в столице Татарстана состоится X Форум молодых дипломатов государств — членов Организации исламского сотрудничества. Мероприятие объединит свыше 60 участников: молодых сотрудников МИД России и стран ОИС, представителей госорганов, общественных организаций и международных экспертов. Форум приурочен к юбилею: он проходит уже в десятый раз.

Ключевая тема — «Молодежная дипломатия и межцивилизационный диалог Россия — Исламский мир». Деловая программа охватит четыре направления: гуманитарное сотрудничество, горизонтальную дипломатию, Большое Евразийское партнерство и цифровую дипломатию. Официальное открытие отметится видеообращением главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Помимо деловой части, участников ждут встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, диалог со студентами и школьниками, посещение международного турнира молодых поваров, товарищеский футбольный матч, а также социальная акция, посвященная поэтам Мусе Джалилю и Кави Наджми. Организаторы — Совет молодых дипломатов МИД России и Академия молодежной дипломатии при поддержке правительства республики.