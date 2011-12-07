Вратаря «Ак Барса» признали лучшим голкипером сезона

Игрок «Ак Барса» Тимур Билялов получил приз КХЛ «Лучший вратарь», сообщает официальный сайт лиги. В прошлом сезоне вратарь провел 36 матчей, отразив 94,8% бросков. 9 игр Билялов сыграл на ноль. Он также установил новый рекорд чемпионатов страны по продолжительности сухой серии — 316 мин. 9 с.

«Это не только моя награда — это награда всей команды. Мы вместе провели неплохой сезон, выиграли Восточную конференцию, установили рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии. Да, формально он принадлежит мне, но на деле его установила вся команда — ребята помогали, много бросков ловили на себя, много атак соперника разрушали ещё на дальних подступах к нашим воротам», — приводит слова вратаря сайт КХЛ.

Также приз имени Алексея Черепанова «Лучший новичок» получил нападающий казанской команды Артем Галимов. За минувший сезон игрок сыграл в 59 матчах, и набрал 26 (13+13) очков.