«Стрела» встряхнет татарстанский спорт от карантинных ограничений

Первым соперником клуба станет московский ЦСКА, который тоже добился повышения в классе по итогам прошлого сезона.

Грядущий турнир из-за пандемии COVID-19 будет проходить в усеченном формате. Вместо двух кругов регулярный чемпионат будет состоять из 9 игр. Зрителей на трибуны не допустят, но трансляции игр «Стрелы» можно будет увидеть в сетке вещания нескольких спортивных телеканалов. По регламенту спортсмены и тренерский штаб раз в неделю проходят тестирование на COVID-19. Аналогичную процедуру командам придется проходить за 24 часа до матчей - таковы новые реалии спорта.

- Мы готовились к новому сезону с ноября 2019 года, и сейчас игроки, тренерский штаб находятся в предвкушении начала чемпионата. Из-за пандемии у нас произошел перерыв, и оптимально смогли тренироваться только в последние четыре недели, - посетовал главный тренер РК «Стрела» Джей Пи Нил.

Вице-капитан «Стрелы» Рамиль Юсупов подтвердил, что период ограничений был очень непростым для спортсменов.

- У каждого игрока была индивидуальная программа тренировок: утром работа над физической подготовкой, а во второй половине дня - стретчинг и йога. Когда ввели послабления, появилась возможность выходить на воздух, поддерживать форму в школьном дворе, выполнять беговую работу, - сказал регбист.

Впрочем, период изоляции позади, и команда вернулась к активному тренировочному процессу. Сейчас ключевая проблема - в сыгранности состава.

- Сыгранность у нас есть, но не в той степени, какой хотелось бы. Перед началом сезона провели всего один тест-матч, хотя обычно их бывает минимум три. Первая неделя подготовки была действительно тяжелой, ведь тренировки дома и на поле - это совершенно разные ощущения, - рассказал капитан «Стрелы» Магомед Давудов.

В межсезонье состав казанского клуба сильно изменился, в том числе и за счет легионеров. Последние весьма охотно едут в российский чемпионат в целом, и в «Стрелу» в частности.

- Наш тренер Джей Пи Нил - известный в прошлом в мире игрок. Для многих спортсменов он был кумиром, поэтому, когда Джей Пи кому-то лично звонит и предлагает поработать под его руководством, никто долго не думает, - объяснил причину заинтересованности иностранцев заместитель директора клуба Альфред Хисамов.

- Самый большой вызов, который получают команды Премьер-лиги, - это глубина состава. После выхода в элиту для нас было важно добавить физической мощи команде. За прошлый сезон я понял, что российская лига отличается «физикой» - игроки здесь физически сильные. Поэтому мы сделали акцент на ребятах с хорошими бойцовскими качествами, - добавил Джей Пи Нил.

Главный тренер «Стрелы» заявил, что команда пришла в элиту всерьез и надолго. Целью же на сезон специалист обозначил попадание в плей-офф и борьбу на этой стадии. А во встрече первого тура с ЦСКА наши регбисты постараются диктовать соперникам свой стиль игры.