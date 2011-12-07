Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ вновь пройдёт в Москве

Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ в 2021 году вновь примет московская «ВТБ Арена». Об этом сообщает официальный сайт лиги. Событие запланировано на 14 февраля.

«Дата хорошая, под нее можно придумать много креативных идей и сюрпризов. Мы готовимся в штатном режиме, но, конечно, будем следить за ситуацией в Москве, за всеми рекомендациями Роспотребнадзора», — приводит сайт лиги слова генерального директора Илоны Корстин.

Напомним, что первый Матч всех звёзд Единой лиги состоялся в 2017 году в Сочи, а годом позже матч принял Санкт-Петербург. С 2019 года событие проходит на паркете московской «ВТБ Арены».