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Ветераны «Ак Барса» обыграли ветеранов КХЛ

Матч закончился со счетом 8:4.
Сегодня на льду «Татнефть-арены» прошел матч между командами ветеранов «Ак Барса» и ветеранов КХЛ. Ворота казанцев защищал Александр Шарыченков. Также на лед в джерси «барсов» вышли Данис Зарипов, Сергей Зиновьев, Алексей Морозов, мэр города Ильсур Метшин, вице-президент СКА Роман Ротенберг. По ходу матча ветераны «Ак Барса» проигрывали 1:4, но смогли переломить ход встречи и одержали победу – 8:4. В числе отличившихся – Зиновьев, Морозов, Ротенберг и Метшин.
КВ
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