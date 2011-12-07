Ветераны «Ак Барса» обыграли ветеранов КХЛ

Сегодня на льду «Татнефть-арены» прошел матч между командами ветеранов «Ак Барса» и ветеранов КХЛ. Ворота казанцев защищал Александр Шарыченков. Также на лед в джерси «барсов» вышли Данис Зарипов, Сергей Зиновьев, Алексей Морозов, мэр города Ильсур Метшин, вице-президент СКА Роман Ротенберг. По ходу матча ветераны «Ак Барса» проигрывали 1:4, но смогли переломить ход встречи и одержали победу – 8:4. В числе отличившихся – Зиновьев, Морозов, Ротенберг и Метшин.