Степан Захарчук еще на сезон останется в чешском «Динамо»

33-летний Степан Захарчук будет выступать в чешском «Динамо» до конца сезона 2020/21, сообщает официальный сайт клуба из Пардубице.

Защитник перебрался в чешскую Экстралигу в январе после разрыва контракта с «Нефтехимиком». Хоккеист отыграл в Чехии 12 матчей, набрав 6 (1+5 очков). По итогам регулярного чемпионата «Динамо» финишировало на 11-м месте и не попало в плей-офф.

В разные годы Захарчук выступал в составе ЦСК ВВС, «Ак Барса», «Адмирала», «Лады» и «Торпедо».