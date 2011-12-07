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Европейский клуб мог назначить Романа Шаронова на пост главного тренера

Но до стадии переговоров между сторонами дело не дошло.

Европейский клуб проявлял интерес к Роману Шаронову после увольнения с поста главного тренера «Рубина». Об этом специалист рассказал в интервью «Спорт день за днём».

Он отметил, что команда была не из ведущего европейского чемпионата, но участвовала в еврокубках. Однако до стадии переговоров дело не дошло.

«Тот клуб проявил лишь интерес. Они выбрали другого тренера. Если бы прошли переговоры, то, возможно, я бы назвал команду», — заявил Роман Шаронов.

Напомним, что Роман Шаронов с тренерским штабом был отправлен в отставку из «Рубина» в декабре 2019 года на фоне неудовлетворительных результатов команды. Специалист расположился на предпоследнем месте в рейтинге тренеров клуба за последние пять сезонов, по набранным очкам в первые 9 матчей.

КВ
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