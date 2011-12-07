Ватерпольный клуб «Синтез» выиграл все 28 матчей в чемпионате России

Казанский «Синтез» установил рекорд, выиграв все матчи регулярного чемпионата российской ватерпольной суперлиги. Завершающий матч состоялся в Волгограде с местным «Спартаком». Казанские спортсмены одержали победу со счетом 9:7.

Первый заброшенный мяч был на счету «Синтезу». Однако во втором периоде Степан Андрюков сравнял счет 1:1. Пенальти Арслана Закирова и гол Игоря Бычкова держали игру в напряжении — 3:3. Но первая половина матча все равно завершилась со счетом 4:3 в пользу волгоградцев.

Переломный момент матча произошел в третьем периоде. Казанский «Синтез» забросил четыре безответных мяча. Отличились голами Роман Шепелев и Адель Латыпов, а Игорь Бычков помог казанцам завершить четверть со счетом 4:7. «Спартак» не смог отыграться, даже когда были удалены два казанских спортсмена.

В заключительном периоде «Спартак» забил два раза подряд — 6:7. Но казанцы ответили голами от Сергея Лисунова и Никиты Деревянкина, особенным стал забитый мяч на последней секунде матча.

Казанский «Синтез» установил вечный рекорд, одержав победу во всех играх чемпионата. Волгоградский «Спартак» — Казанский «Синтез» — 7:9 (1:0, 3:3, 0:4, 3:2).

«Синтез» досрочно завершил регулярный чемпионат России, заняв первое место. Следующими соперниками волгоградцев будут либо «Балтика» (Санкт-Петербург), либо «Динамо» (Астрахань).