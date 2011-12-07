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Клуб «Динамо-Казань» на Кубке России в Ульяновске второй раз сыграл вничью

Казанский клуб «Динамо» в третий день группового этапа розыгрыша Кубка России в Ульяновске сыграл вничью с клубом «Мурман» - 3:3.
Уже на 4-й минуте казанцы вышли вперед – Горячев реализовал пенальти – 1:0. Но на 12-й минуте Кротов с углового счет сравнял – 1:1. На этом первый тайм и закончился. А во втором тайме казанцы, имея больше численного преимущества, в итоге пропустили сами – Никитенко забил с игры. Правда, через три минуты Горячев с углового счет сравнял – 2:2. Но на 67-й минуте мурманцы вновь вышли вперед – 3:2.Казанцы имели затем прекрасную возможность счет сравнять, но Горячев не реализовал пенальти. И все же в начале 90-й минуты Бедарев счет сравнял – 3:3. 20 сентября казанцы сыграют с московскими одноклубниками.
КВ
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