Как под Полтавой?

В минувшую субботу вопросы по победителю в нашей группе могла снять сборная Турции. Подопечным Мирчи Луческу было достаточно не проиграть шведам на своем поле, чтобы обеспечить России первое место. Не получилось - Турция отправилась на понижение в классе, а румынский тренер с большой долей вероятности освободит пост тренера сборной.С чем подходит российская команда к решающему матчу? Состав сборной заметно поредел из-за травм Фернандеса, Головина, Зобнина, Рауша. В воскресенье вечером стало известно, что со шведами не сыграет Федор Кудряшов. Вместо него был экстренно вызван защитник Георгий Щенников.Но есть и позитивные новости: в стан российской команды возвращается Артем Дзюба. Напомним, что нападающий из-за повреждения не смог до конца отыграть матч 14-го тура РПЛ против ЦСКА. Из-за проблем с коленом Станислав Черчесов не стал вызывать игрока на контрольный матч с Германией. Тренер российской сборной всегда ставит во главу угла здоровье игроков. Но игра со шведами сродни финалу, поэтому после консультаций с врачами игрок присоединился к партнерам по сборной.Возвращение Дзюбы важно сразу по нескольким причинам. Во-первых, он лидер команды как на поле, так и в раздевалке. Об этом говорят сами игроки сборной, в частности Роман Нойштедтер: «Главный заводила в сборной, конечно, Дзюба. Все знают это.Если Дзюбы нет, никто не заводит». Во-вторых, по контрольному матчу с Германией было видно, что россиянам не хватает форварда с таранными качествами. Ни Ари, ни Заболотный в нынешних реалиях заменить его не смогут. Да, у Черчесова был вариант попробовать молодого Чалова, но вряд ли тренер стал бы экспериментировать в решающем матче. Вот и получается, что без Артема никуда. Дзюба способен не только продавить оборону соперника, но и за счет высокого процента выигранных единоборств зацепиться за мяч, отпасовать его партнерам в свободную зону.Российской сборной психологически важно закончить год победой в своей группе Лиги наций. Напомним, что в первом матче мы со шведами разошлись вничью (0:0). Да и история встреч сборных тоже нам благоволит - две победы и две ничьи. А вот букмекеры на момент сдачи номера в печать считали фаворитами матча хозяев поля.