«Ак Барс» уступил в «Зеленом дерби»

Казанцы, правда, чаще удалялись, но и не пропустили. А вот в начале второго периода казанцы все же пропустили – финская связка у уфимцев сработала, и хозяева открыли счет – 1:0. Однако во втором периоде Зарипов использовал свой шанс, и счет сравнял – 1:1.Так что все должно было решиться в третьем периоде. И вот Основин в третьем периоде и забросил столь нужную шайбу – 1:2. «Барсы» вышли вперед впервые в матче. Но играть оставалось еще 15 минут чистого времени. Так что это был еще далеко не финиш матча.Хозяева отчаянно атаковали, но Подъяпольский был начеку, а время таяло. И вот удаление в гостей за пять минут до конца третьего периода. С сумасшедшим настроем отыграли гости, и отстояли свои ворота. Но хозяева сняли вратаря, и вшестером сумели сравнять счет – 2:2. И в отвертайме Уфа выиграла – 3:2.