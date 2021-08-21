«Нефтехимик» дома уступил «Томи»

«Нефтехимик» не смог заработать очков в домашнем матче с «Томью». В рамках седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) нижнекамцы уступили сибирякам с минимальным счетом — 0:1.

Первый тайм прошел в равной борьбе с небольшим количеством опасных моментов. Во второй половине встречи подопечные Кирилла Новикова показали явно не свой лучший футбол. На 56-й минуте, благодаря голу Кирсанова, «томичи» вышли вперед, что вынуждало «Нефтехимик» искать возможности отыграться. Однако, игра продолжила идти по прежнему сценарию — гости даже выглядели слегка острее.

Напомним, что в прошлом туре нижнекамцы уверенно переиграли одного из лидеров ФНЛ. Со счетом 3:0 был бит воронежский «Факел».