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«Нефтехимик» дома уступил «Томи»

После уверенной победы в предыдущем туре команда из Нижнекамска неожиданно не смогла заработать очков в домашней встрече с сибиряками.

«Нефтехимик» не смог заработать очков в домашнем матче с «Томью». В рамках седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) нижнекамцы уступили сибирякам с минимальным счетом — 0:1.

Первый тайм прошел в равной борьбе с небольшим количеством опасных моментов. Во второй половине встречи подопечные Кирилла Новикова показали явно не свой лучший футбол. На 56-й минуте, благодаря голу Кирсанова, «томичи» вышли вперед, что вынуждало «Нефтехимик» искать возможности отыграться. Однако, игра продолжила идти по прежнему сценарию — гости даже выглядели слегка острее.

Напомним, что в прошлом туре нижнекамцы уверенно переиграли одного из лидеров ФНЛ. Со счетом 3:0 был бит воронежский «Факел».

КВ
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