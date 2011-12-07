Кубок Петрова: «Нефтяник» проиграл «Ладе»

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Альметьевский «Нефтяник» стартовал в плей-офф Кубка Петрова с поражения.
Татарстанский клуб гостил у «Лады» и уступил со счетом 2:3. Гости открыли счет на 3-й минуте, забил Ярослав Альшевский, но уже 10 минут спустя «Лада» сравняла счет. В третьем периоде хозяева площадки вышли вперед, но «Нефтяник», усилиями Станислава Альшевского, восстановил статус-кво. Встреча перешла в овертайм, где «Ладе» понадобилось 2,5 минуты, чтобы забить.
Вторая игра серии состоится в Тольятти завтра.