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Кубок Петрова: «Нефтяник» проиграл «Ладе»

Решающая шайба была заброшена в овертайме.

Альметьевский «Нефтяник» стартовал в плей-офф Кубка Петрова с поражения.

Татарстанский клуб гостил у «Лады» и уступил со счетом 2:3. Гости открыли счет на 3-й минуте, забил Ярослав Альшевский, но уже 10 минут спустя «Лада» сравняла счет. В третьем периоде хозяева площадки вышли вперед, но «Нефтяник», усилиями Станислава Альшевского, восстановил статус-кво. Встреча перешла в овертайм, где «Ладе» понадобилось 2,5 минуты, чтобы забить.

Вторая игра серии состоится в Тольятти завтра.

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