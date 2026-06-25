40 протоколов за день: в Казани усилили рейды против нарушителей на СИМ

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Город
25 июня 2026  11:00

С 24 июня по 3 июля в Казани проходят рейды «Пешеход», направленные на снижение аварийности и профилактику нарушений среди всех участников движения. Особое внимание инспекторы уделяют соблюдению правил перехода проезжей части, предоставлению преимущества пешеходам, а также правилам передвижения на средствах индивидуальной мобильности.

По состоянию на 25 июня сотрудники ГИБДД составили 40 административных протоколов по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ — «Нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, либо другим лицом, участвующим в дорожном движении». Рейды продолжаются.

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40 протоколов за день: в Казани усилили рейды против нарушителей на СИМ
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