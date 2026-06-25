Отдыхавших в Крыму татарстанских детей разместили в поселке Сукко

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Республика
25 июня 2026  10:35

Группу детей из Татарстана, находившихся на отдыхе в Крыму, перевезли в Краснодарский край. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров. Всех ребят и сопровождающих из «Артека», Фороса и Алушты разместили в поселке Сукко.

По словам министра, участники смен обеспечены комфортными условиями проживания, горячим питанием и медицинской помощью, образовательные программы продолжаются. На территории лагеря есть вся необходимая спортивная и учебная инфраструктура.

Возвращение домой будет организовано поездами РЖД по окончании смен согласно установленному графику. Ситуация находится на личном контроле Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

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Отдыхавших в Крыму татарстанских детей разместили в поселке Сукко
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