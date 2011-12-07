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Сослан Джанаев сыграет за дубль «Рубина» против «Анжи»

Сослан Джанаев сыграет за дубль «Рубина» против «Анжи»
На предматчевой тренировке «Рубина»  выездного матча против «Анжи» главный тренер волжан Курбан Бердыев подтвердил, что голкипер Сослан Джанаев уже восстановился после травмы, но теперь еще должен набрать форму, и может сыграть за дубль против «Анжи» для обретения игровых кондиций.Не сыграет и Федор Кудряшов из-за травмы, полученной в контрольном матче против Германии. Также под вопросом участие в матче Александра Бухарова.
КВ
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