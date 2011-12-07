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В Татарстане стартует ежегодный открытый турнир по стрельбе из традиционных луков «Стрелы Свияжска»

«Стрелы Свияжска» проводятся восьмой год подряд.

29 августа в Свияжске откроется ежегодный открытый турнир по стрельбе из традиционных луков «Стрелы Свияжска». В зрелищных соревнованиях принимают участие лучники-любители и мастера этого вида спорта.

По информации пресс-службы Государственного комитета РТ по туризму, «Стрелы Свияжска» проводятся восьмой год подряд. В турнире могут принять участие все желающие в возрасте старше 14 лет.

Открытие соревнований запланировано на 11 часов.

Организаторы мероприятия — Музей-заповедник «Остров Град Свияжск» совместно с Федерацией стрельбы из лука РТ.

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