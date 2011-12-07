Центровой казанского УНИКСа вызван в сборную России

Центровой казанского УНИКСа Артем Клименко вызван в расположение сборной России по баскетболу, которой предстоят два отборочных матча на ЧМ-2019. 30 ноября Россия сыграет с Финляндией, а 3 декабря – с Чехией. Клименко – единственный игрок из состава УНИКСа, вызванный в национальную команду России.