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Центровой казанского УНИКСа вызван в сборную России

Центровой казанского УНИКСа вызван в сборную России
Центровой казанского УНИКСа Артем Клименко вызван в расположение сборной России по баскетболу, которой предстоят два отборочных матча на ЧМ-2019. 30 ноября Россия сыграет с Финляндией, а 3 декабря – с Чехией. Клименко – единственный игрок из состава УНИКСа, вызванный в национальную команду России.
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