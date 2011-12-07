Ни на одном матче РПЛ не набралось максимально возможного количества болельщиков

По итогам 23-го тура РПЛ, ни на один матч не пришло максимально возможное количество болельщиков — 10% от вместимости стадиона. Такие данные обнародовал Telegram-канал fmaps.

Больше всего зрителей пришло в Самаре на игру «Крыльев» и «Ахмата» — 4107 человек или 9,1% от вместимости. На втором месте встреча «Урала» и «Рубина» — стадион заполнился на 8,5%. Лучший процент по заполняемости — 9,9% — показал «Арсенал», который принимал «Спартак». Худший показатель у матча «Сочи» — «Ростов» (10:1): лишь 6,3% или 2807 зрителей.