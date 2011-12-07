«Рубин» в Каспийске получил «корону короля ничьих»

Но на 27-й минуте после прострела Байрамяна проводящий свой первый матч в РПЛ Калинин вывел «Рубин» вперед – 0:1. Увы, свой новичок отличился и у «Анжи» - на 36-й минуте Долгов счет сравнял. Ясно было, что Полоз опять не забьет, и его заменил во втором тайме Шекари, но и паре иранцев в составе «Рубина» не суждено было отличиться. Так что из «короля стандартов» казанцы превращаются в «короля ничьих» - при любых раскладах игры – 1:1.