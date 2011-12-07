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«Рубин» в Каспийске получил «корону короля ничьих»

Перед матчем стало ясно – у гостей опять серьезные проблемы с составом. Ладно бы только отсутствие Кудряшова, получившего травму – в заявочном листе на матче в составе запасных у гостей было всего пять полевых игроков. И не было среди них ни Бухарова, ни Подберезкина, ни Сорокина.
Но на 27-й минуте после прострела Байрамяна проводящий свой первый матч в РПЛ Калинин вывел «Рубин» вперед – 0:1. Увы, свой новичок отличился и у «Анжи» - на 36-й минуте Долгов счет сравнял. Ясно было, что Полоз опять не забьет, и его заменил во втором тайме Шекари, но и паре иранцев в составе «Рубина» не суждено было отличиться. Так что из «короля стандартов» казанцы превращаются в «короля ничьих» - при любых раскладах игры – 1:1.
КВ
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