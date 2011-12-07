Последняя игра календарного года с участием «Динамо-Ак Барса» перенесена

Заключительная игра 2020 года с участием «Динамо-Ак Барса» против «Уралочки» из-за вспышки COVID-19 в стане соперниц казанских волейболисток. Положительными оказались тесты у нескольких игроков, в связи с чем команду отправили на карантин, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Помимо встречи с «Динамо-Ак Барсом», запланированной на 27 декабря, «Уралочка» пропустит игры 4–5 января против «Локомотива». Ближайший домашний матч казанские волейболистки проведут 9 января против саратовского «Протона».